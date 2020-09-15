Fransa’da son 24 saatte yaklaşık 8 bin Koronavirüs vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 852 vaka daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 395 bin 104’e ulaştı.

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarındaki korkutan artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 852 vaka tespit edildiği, 37 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 395 bin 104'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 999'a yükseldi. Son bir haftada 2 bin 713 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 479 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Öte yandan üniversitelerin eğitime başladığı hafta Montpellier Üniversitesi Tıp Fakültesinde 60 öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.