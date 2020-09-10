Fransa’da son 24 saatte 8 bin 577 Covid-19 vakası

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 577 vaka daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 344 bin 101'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 577 Koronavirüs vakası tespit edildiği, 30 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 344 bin 101'e, toplam ölü sayısının da 30 bin 794'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada son bir haftada 2 bin 157 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 372 kişinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Fransa Bilim Kurulu salgındaki son durumun kaygılandırıcı olduğunu vurgulayarak, "En geç önümüzdeki hafta hükümet ciddi ve zor kararlar almak zorunda kalacak" dedi.