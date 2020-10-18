Fransa’da son 24 saatte 29 bin 837 yeni vaka

Fransa'da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 29 bin 837 yeni vakanın tespit edilmesi toplam vaka sayısı 897 bin 34’e ulaştı.



Avrupa'da Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki yükseliş devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde, Koronavirüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 29 bin 837 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 897 bin 34’e ulaştığı belirtildi. Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 85 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, toplam can kaybının 33 bin 477’ye yükseldiğini ifade etti. Bakanlık, bin 343’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 530 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

Öte yandan Fransa’da dün tespit edilen 32 bin 427 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.