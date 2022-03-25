Fransa'da seçim yaklaşıyor; anketler Macron ve Le Pen'in ikinci turda yarışacağını gösteriyor

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala anketler, seçimin ilk turunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in ikinci tura kalabileceğini gösteriyor.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan’da gerçekleşecek. OpinionWay-KeaPartners’ın Les Echos gazetesi için yaptığı son anket, ilk turda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yüzde 28’le ilk sırada olacağını gösteriyor.

Anket, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen’in ise oylarını ilk turda yüzde 20’ye çıkardığını gösteriyor.

Anket, Macron ile Le Pen arasında 24 Nisan'da yapılacak ikinci tur oylamanın galibilin ise yüzde 55 ile Macron olacağına işaret ediyor.

Fransa’da 2017 yılındaki seçimde de Macron ve Le Pen ikici turda yarışmıştı. Macron, ikinci turda yüzde 66.1 ile cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen ise yüzde 33 oy almıştı.