Fransa'da seçim günü: Radikal solun ilk turda öne çıkan adayı Melenchon, haziranda başbakan seçilme niyetini tekrarladı

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Fransa, bugün (24 Nisan) mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen arasında gerçekleşecek ikinci tur seçimle cumhurbaşkanını belirleyecek. Cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turunda üçüncü sırada yer alan radikal solun adayı Jean-Luc Mélenchon,seçmenlere kendisini haziran ayında gerçekleşecek parlamento seçimlerinde başbakan yapmaları çağrısında bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Fransa’da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda aşırı sağcı Marine Le Pen kısa bir farkla üçüncü sırada yer alan Jean-Luc Mélenchon, Macron ve Le Pen’in galibiyetleri için önemli bir yer tutuyor. Macron ve Le Pen’in net bir muhalifi olan Melenchon, seçmene yaptığı çağrıda haziran ayındaki parlamento seçimlerini üçüncü tur olarak görerek kendisinin başbakan yapmasını sağlamaları çağrısında bulundu. Melenchon, başbakan olursa Elysee Sarayı’nda kim olursa olsun solun karşı çıktığı reformların önüne geçeceğini söyledi.

Boğun Eğmeyen Fransa lideri Melenchon’a oy veren 7.7 milyon seçmenden pek çoğu Macron ve Le Pen’in yarışacağı ikinci turda oy vermeyeceğini belirtmişti.

Fransa’da genel seçimler genel olarak partiler üzerinden ilerlese de Melechon başbakanlık için kişisel olarak seçmene seslendi. Melenchon “Macron ya da Le Pen’in seçimiyle değil Fransızlar seçtiği için başbakan olmuş olacağım” dedi.

Melenchon’un partisinin Ulusal Meclis’te çoğunluğu elde etmesi için 12 ve 19 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerde sol kanadın hepsinin oyuna ihtiyacı bulunuyor.

Fransa Anayasası, cumhurbaşkanının başbakanı seçmesini öngörüyor ancak cumhurbaşkanının partisi Ulusal Meclis’te çoğunluğu elde etmediğinde, genellikle çoğunluk partisinden seçiyor.