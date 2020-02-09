Fransa'da Sarı Yelekler yine sokaktaydı: 32 kişi gözaltına alındı

Fransa'da Sarı Yelekler, hükûmet karşıtı protestolar için bir kez daha sokağa çıktı. Bu hafta sonu gerçekleşen eylemlerde 32 kişi gözaltına alındı, hareketin öne çıkan Eric Drouet'in de olduğu 140 kişiye para cezası verildi.

Fransa'da Kasım 2018'de akaryakıt zamları ve ekonomik koşullara tepki olarak Emmanuel Macron yönetimine karşı yapılan eylemlerde 65. hafta gerçekleşti.

Paris Emniyeti'nin yaptığı açıklamada, gösteride 32 kişinin gözaltına alındığı ve 140 kişinin izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Para cezası verilen kişilerin arasında sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet de bulunuyor.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis, Senato ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana polisin müdahalesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.