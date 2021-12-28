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Koronavirüs

Fransa'da salgının başından beri en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı

Son 24 saatte ülkede 179 bin 807 Covid-19 vakası tespit edildi

28 Aralık 2021 23:20

Fransa'da son 24 saatte 179 bin 807 vaka ile, Covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 179 bin 807 Covid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 242 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halen 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 405 kişi tedavi görüyor.

Ülkedeki günlük pozitif vaka sayısı, 100 bini, ilk olarak 25 Aralık'ta aşmıştı.

Hükümetin, sağlık ruhsatından aşı ruhsatına geçişi de kapsayan Covid-19'la mücadele için yeni yasa tasarısı, gelecek günlerde Parlemento'da görüşülecek.

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