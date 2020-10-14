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Koronavirüs

Fransa’da sağlık alanında yeniden OHAL ilan edildi

14 Ekim 2020 21:00

Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi. Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü. Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

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