Fransa'da önlem: Kanada benzeri aşı karşıtı konvoy eylemleri yasaklandı

Kanada’nın başkenti Ottowa’da günlerdir süren aşı karşıtı konvoy eylemlerinin ardından Fransa, benzer konvoy eylemlerini yasakladı.
AFP’nin aktardığı habere göre, Fransa’nın başkenti Paris’te polis, Ottowa’da günlerdir süren aşı karşıtı “özgürlük konvoyu” eylemlerinin yasak olduğunu açıkladı.
Paris polisinde yapılan açıklamada, yolların kapanmasını engellemek için özel ekipler görevlendirileceği, eylem başlatanlara ceza kesileceği belirtildi.
Kanada’da kamyon sürücülerine aşı zorunluluğu üzerine binlerce aşı karşıtı başkent Ottowa’da toplanarak araçlarla yolları tıkadı. Günlerdir devam eden eylemler sonucu Ottowa’da acil durum ilan edildi.