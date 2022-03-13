Fransa’da on binler iklim için yürüdü

Yaklaşan cumhurbaşkanı seçimi sürecinde iklim konusunun nerdeyse hiç gündeme gelmemesine ve sosyal adaletsizliğe tepki gösteren çevreciler, bu konuların gündeme getirilmesini ve medyada yer almasını talep etti.

Eylemlere 80 bin kişi katıldı

Ellerinde ‘Ne zaman (iklimden) bahsediyoruz‘, ‘İklim‘, ‘Sorumluluklarınızı alın, geleceğimizi değil‘ ve ‘Dünyayı nasıl arzu edersiniz: Mavi mi çok pişmiş mi?‘ yazılı pankartlar taşıyan çevreciler, ‘İklim adaleti‘, ‘İklim, barış, aynı mücadele‘ sloganları attı.

Yürüyüşü organize edenlerden Alternatiba İklim Hareketi, 32 bini Paris’te olmak üzere, ülke genelinde 80 bin kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.