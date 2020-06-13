Fransa'da nükleer denizaltıda yangın çıktı, söndürülmesi 14 saat sürdü

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Fransa'nın güneyindeki Toulon Üssü'ndeki itfaiyeciler renovasyon sırasında alev alan bir nükleer denizaltıyı 14 saat sonunda söndürmeyi başardı.

Yapılan açıklamada yangında can kaybı yaşanmadığı ve renovasyon sırasında nükleer yakıt boşaldığı için radyoaktif sızıntı riski bulunmadığı belirtildi.

Fransa'nın altı nükleer saldırı denizaltısından bir olan La Perle'in renovasyon için silahsızlandırılmış hâlde olduğu da belirtildi.

Donanma, cuma saat 10.30'da denizaltının ulaşılması zor olan alt kısmında çıkan yangının söndürülmesinde 100 itfaiyecinin görev aldığını ve 150 kişinin daha destek verdiğini ifade etti.

Denizaltının ne kadar hasar alındığı ile ilgili henüz kesin bir tespit yapılamazken, donanmanın tamirat grubu hasarın ciddi göründüğünü ifade etti.