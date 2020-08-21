Fransa'da normalleşme döneminin rekor artışı: Bir günde 4 bin 771 Koronavirüs vakası kaydedildi

Fransa'de günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında normalleşme sürecinin rekor seviyesine çıkıldı. Fransa Kamu Sağlığı Birimi, dün 24 saat içinde 4 bin 771 yeni vaka kaydediliğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da Mayıs ayı sonunda başlayan normalleşme sürecinden bu yana Koronavirüs vakaları artıyor. Dünün verilerine göre 24 saat içinde 4 bin 771 vaka kaydedilirken bu sayı bir gün öncesinde 3 bin civarındaydı.

Fransa'da şu anda takip edilen 226 vaka kümesi olduğu belirtildi. Yetkililer vaka artışına rağmen hastane ve yoğun bakım ünitelerinde durumun stabil olduğunu açıkladı.

Fransa Kamu Sağlığı birimi yapılan incelemelerde vakaların Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı gibi genç yetişkinlerde yoğunlaştığını belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi okulların güz döneminde nasıl açılacağı Fransa'da da tartışılıyor. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer okulların 1 Eylül'de açılacağını, 11 yaş üstü çocukların maske takması gerekeceğini söyledi.