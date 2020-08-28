Fransa'da Nisan ayından bu yana en yüksek artış: Bir günde 6 binden fazla Koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa'da Nisan ayından bu yana en yüksek günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı kayıtlara girdi. 24 saat içinde 6 bin 111 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 111 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 259 bin 698'e ulaştığını açıkladı. Bakanlık son 24 saatteki can kaybını paylaşmazken hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 30 bin 576 olduğunu açıkladı. Fransa Sağlık Bakanlığı, 381'i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Fransa'da bugün tespit edilen vaka sayısı, Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olurken 30 Mart’ta kaydedilen 7 bin 578 vaka sayısından sonra ise en yüksek ikinci artış oldu.

Öte yandan başkent Paris'te yarından itibaren kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu başlıyor.