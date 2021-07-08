Fransa'da "Nazilerden kalma altın sakladıklarına" inanarak ailesinden dört kişiyi öldüren adam 30 yıl hapis cezası aldı

Fransa'da Nazilerden kalan altın istiflediklerini düşünerek ailesinden dört kişiyi öldüren adam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hubert Caouissin isimli adam, 2017 yılında eniştesini, eniştesinin eşini ve onların iki çocuğunu öldürdüğünü kabul etti.

Caouissin, öldürdüğü ailenin Nazilerden kalan altınlar ve madeni paraları sakladığına ve kendi eşinin hakkı olan payın verilmediğine inanıyordu.

Mahkeme ifadelerinde Caouissin hakkında, "sıradan bir adam" olduğu ancak bir anda varlığına ilişkin hiçbir kanıt olmayan altınlarla takıntılı hale geldiği belirtildi.

Dört kişiyi öldüren Caouissin, vücutlarını da parçalara ayırdı. Cesetlerden kurtulmasına yardım eden eşi Lydie de üç yıl hapis cezası aldı.

Bir psikiyatr, adamın "paranoya" içinde olduğu sonucuna vardı.