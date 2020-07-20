Fransa'da maske takmayanlara verilecek ceza belli oldu

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde halka açık kapalı alanlarda maske takmayanlara verilecek ceza belli oldu. Buna göre kurala uymayanlara 135 Euro ceza verilecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa Başbakanı Jean Castex, halka açık kapalı alanlarda maske takmanın bu haftadan itibaren zorunlu olacağını duyurdu.

Fransa'da bu zamana kadar maske takmak yalnız toplu taşımada zorunluydu. Yeni alınan kararla birlikte bütün kapalı alanlarda zorunlu olan maskeyi takmamanın cezası toplu taşımanın cezasının iki katına çıkarak 135 Euro oldu.

Fransa Kamu Sağlığı Servisi, ülkede Covid-19 bulaşma katsayısı olan R sayısının 1'in üzerine çıktığını duyurdu.

Fransa'da son 24 saatte 119 kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nisan ayında bu sayısı 4 bini geçiyordu.