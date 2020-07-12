Fransa'da maske takmaları için uyarıda bulunduğu yolcular tarafından darp edilen otobüs şoförü hayatını kaybetti

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Fransa'da yolcuları Koronavirüs salgınına karşı maske takmaları için uyardığı ve takmayanları otobüse almayı reddettiği için yolcular tarafından darp edilen otobüs şoförü Phillipe Monguillot hayatını kaybetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen hafta beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki Phillipe Monguillot'un doktorları cuma günü hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa'nın Bayonne kentinde otobüs şoförü olan Monguillot, geçen hafta maske takmayı reddeden 3 yolcu tarafından darp edildi. Olaya karışan iki kişi cinayete teşebbüsle yargılanırken otobüsteki 2 yolcu da tehlikede olan bir kişiye yardım etmemekle suçlanıyor.

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Cinayete teşebbüsle suçlanan iki kişinin 22 ve 23 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Şoförün ailesi otobüs durağından saldırının olduğu noktaya kadar süren sessiz bir anma yürüyüşü düzenledi.