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Dünya

Fransa'da "maskesizleri otobüse almayı reddettiği için" saldırıya uğrayan şoförün beyin ölümü gerçekleşti

06 Temmuz 2020 15:31

T24 Dış Haberler

Fransa'da pazar gecesi aracına binmeye çalışan yolculara maske takmalarını söyledikten sonra saldırıya uğrayan otobüs şoförünün beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

AFP'nin bir polis kaynağından aktardığına göre Bayonne'daki şoför, maske takmayan ve biletleri olmayan grubu otobüse almayı reddetti. Otobüse alınmayan kişilerin şoförü yumrukladığı belirtildi.

Pazar akşamı kafasında ciddi yaralarla hastaneye kaldırılan şoförün bugün beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. 

France Bleu'nun aktardığına göre olayla ilgili olarak birkaç kişi gözaltına alındı. 

Saldırının ardından bölgedeki otobüs şoförleri greve gitme kararı aldı. 

Fransa'da Koronavirüs pandemisi sürecinde toplu taşıma araçlarında maske kullanma zorunluluğu bulunuyor.

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