Fransa'da lise öğrencisi kızlar kıyafet kurallarında çifte standarttan şikâyetçi; Eğitim Bakanı "Okula cumhuriyetçi tarzda gidilmeli" dedi

Fransa Eğitim Bakanı'nın lise öğrencisi kızlara okulda "cumhuriyetçi bir tarzda" giyinmeleri uyarısında bulunması tepki çekti. Fransa'da lise öğrencisi kızlar, okul yönetimlerinin giydikleri kıyafetleri eleştirirken erkek öğrencilerin istediklerini giyebilmelerini protesto ediyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer, lise öğrencilerinin kıyafetlerine ilişkin yorumları tepki çekti. Fransa'da lise öğrencisi kızların öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından 'mini etek, kısa tişört' giydikleri için azarlanmaya verdikleri tepkiye yanıt veren Blanquer, "Çocukların okula doğru kıyafetle gitmesi önemlidir. Okul, başka yerler gibi değildir" dedi.

Katıldığı televizyon programında konuşan Blanquer, "Okula plaj ya da gece kulübüne gittiğiniz kıyafetlerle gitmemelisiniz. Herkes okullara cumhuriyetçi bir tarzda gideceğini anlayabilir" dedi.

Bakan Blanquer'in 'cumhuriyetçi tarz' ifadelerini kullanması tepki çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Lise öğrencileri çifte standarttan şikayetçi

Fransa'da kız lise öğrencileri bir haftadır okullarda kıyafet kuralları konusunda çifte standart olduğundan şikâyet ediyor. Öğrenciler, öğretmen ve okul yönetiminin kendilerine kısa etek ya da kısa tişört giydiğinde tepki gösterdiğini ancak erkek öğrencilerin istedikleri kıyafetle okula gidebildiğini söylüyor.