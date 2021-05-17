Fransa'da Lille son maçını kazanırsa şampiyon olacak

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında lider Lille, sahasında Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı. Lille buna karşın son haftaya Paris Saint Germain’in 1 puan önünde girdi.

Ligue 1'in 37. haftasında lider Lille, Saint-Etienne'i konuk etti. Stade Pierre Mauroy'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90'ar dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 77'de Jonathan David'in yerine oyuna girdi. Yusuf Yazıcı'nın 89'daki serbest vuruşunda top direkten döndü.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından berabere kalan Lille, puanını 80 yaptı. Sahasında Reims'i 4-0 yenen PSG ise puanını 79'a çıkardı.

Lille son hafta Angers deplasmanında kazanırsa, PSG'nin Brest karşısında aldığı sonuca bakmadan şampiyonluğa ulaşacak.