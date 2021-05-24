Fransa’da Lille’i şampiyonluğa taşıyan oyuncuların başında yer alan Burak Yılmaz, sezonun en iyi 11’ine alınmadı

Fransa Ligue 1'de Profesyonel Futbolcular Ulusal Birliği, Profesyonel Futbol Ligi Yönetimi ve CANAL + tarafından ortaklaşa belirlenen sezonun en iyi ilk 11'ine Burak Yılmaz alınmadı. Şampiyonluğun mimarlarından olan Burak Yılmaz'ın yanı sıra Lille'in bu sezon attığı 64 golün 38'inde imzası bulunan Türk oyunculardan hiçbiri söz konusu kadroya dahil edilmedi.

Profesyonel Futbolcular Ulusal Birliği, Profesyonel Futbol Ligi Yönetimi ve CANAL + tarafından ortaklaşa belirlenen sezonun en iyi ilk 11'ine Burak Yılmaz alınmadı. Şampiyonluğun mimarlarından olan deneyimli golcünün söz konusu kadroda kendine yer bulamaması futbolseverlerin tepkisini çekti.

Şampiyonluğu kaybeden Paris Saint Germain'den Neymar, Mbappe, Kimpembe ve Marquinhos olmak üzere 4 futbolcunun yer aldığı ilk 11'de şampiyon Lille'den yalnızca iki futbolcu kadroya dahil olabildi: Mandava ve Andre.

Yusuf, Burak ve Zeki'nin 64 golün 38'inde katkısı var

Öte yandan söz konusu kadroda Burak Yılmaz ile birlikte Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Profesyonel Futbolcular Ulusal Birliği, Profesyonel Futbol Ligi Yönetimi ve yayıncı kuruluş CANAL +, sezonun 11'inde hiçbir Türk oyuncuya yer vermemiş oldu.

Bu sezon Lille formasıyla 28 resmi müsabakaya çıkan Burak Yılmaz, attığı 16 gol ve yaptığı 5 asistle tarihi zaferin başrolleri arasında bulunuyordu. Zeki Çelik ise 29 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Özellikle Avrupa'da fırtına gibi esen Yusuf Yazıcı ise ligdeki şampiyonluk yarışına 32 maça sığdırdığı 7 gol ve 4 asistle katkı sağlamıştı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik üçlüsü, bu sezon ligde 26 gol ve 12 asistle toplam 38 gole doğrudan etki etki. Fransız temsilcisine şampiyonluğu getiren skorların yarısından fazlasını üreten oyuncu grubundan hiç kimsenin sezonun ilk 11'ine dahil edilmemesi şaşkın yarattı.

İşte sezonun en iyi 11'i: