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Dünya

Fransa'da kuş gribi alarmı: Üç haftada 1 milyon kümes hayvanı itlaf edilecek

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmıştı

20 Ocak 2022 16:26

Fransa’da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle 3 haftada 1 milyon kümes hayvanının daha itlaf edileceği duyuruldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede 216 noktada kuş gribi belirlendi. Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kümes hayvanı çiftliklerinde tarama yapılacağı ve 3 haftada 1 milyon kanatlının daha itlaf edileceği belirtildi.

Kuş gribinin en çok ülkenin kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde görüldüğü ve itlafların çoğunun burada yapılacağı ifade edilen açıklamada, Gers bölgesinin batısı ile Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki çiftliklerin de itlaf kapsamında olduğu aktarıldı.

Son uygulamayla ülkede yılbaşından bu yana itlaf edilen kümes hayvanı sayısı en az 2,5 milyona ulaşmış olacak.

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı. Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.

(AA)

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