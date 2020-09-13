Fransa'da Koronavirüs vakaları artarken Sarı Yelekler de sokaklara döndü

Fransa'da hükûmet karşıtı protestolar gerçekleştiren Sarı Yelekler, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını başladığından bu yana ilk eylemlerini gerçekleştirdi. Polis ile eylemciler arasında gerilimin yaşandığı protestolarda 256 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa’da 2018 yılında başlayan ve Koronavirüs nedeniyle duran ‘Sarı Yelekliler’ protestoları tekrar başladı. Göstericiler başkent Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe başladı. Kentte metro seferleri durdurulurken; Champs-Elysees Meydanı, güvenlik gerekçeleriyle kapatıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar 256 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. 90 kişiye de para cezası kesildiğini aktaran yetkililer 134 kişinin ise sorgulanmak üzere polis merkezinde tutulduğunu belirtti.

Ayrıca açıklamada, göstericilerin Paris merkezli BFM TV kanalının binasına girdiği aktarıldı.

Öte yandan Fransa'da günlük Koronavirüs vakaları giderek artarak dün 24 saat içinde 10 binden fazla Covid-19 vakası tespit edilmesine neden oldu.

Ne olmuştu?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.



Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araç ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekmişti.