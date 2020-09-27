Fransa'da Koronavirüs vaka kümelerinin yaklaşık üçte biri, okul ve üniversitelerden çıktı

Fransa, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesini yaşarken Le Monde gazetesi, yeni vaka kümelerinin üçte birinin açılan okul ve üniversitelerden kaynaklandığını tespit etti.

Le Monde gazetesi, Fransa'da günlük Koronavirüs vakaları 10 binin üzerinde seyrederken yeni vaka kümelerinin üçte birinin okul ve üniversitelerden çıktığını yazdı. Araştırmaya göre, 899 vaka kümesinin yüzde 31'si okul ve üniversitelerden çıktı.

Fransa'da son 24 saatte 14 bin 412 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Fransa'nın yetkili doktorlar birliği başkanı Patrick Bouet, "İkinci dalga düşündüğümüzden daha hızlı geliyor" dedi.