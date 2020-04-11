Fransa'da Koronavirüs tedbirleri uyuşturucu pazarını etkiledi; fiyatlar uçtu, satışlar düştü

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sokağa çıkmanın sınırlandırılması yüzünden uyuşturucu pazarında fiyatlar tırmanışa geçti, satışlar düştü.

Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre, Uyuşturucu ile Mücadele Ofisi, sınırların kapatılması, uçuşların askıya alınması ve sokağa çıkışlara denetim getirilmesinin ardından yasa dışı uyuşturucu pazarında ciddi kıtlık yaşandığı ve fiyatların katlanarak artışa geçtiğini duyurdu.

Uyuşturucu ile Mücadele Ofisi, Fas ve İspanya'dan ülkeye gelen uyuşturucu miktarının ve uyuşturucu satışlarının 15 Mart'tan bu yana önemli ölçüde düştüğü saptamasında bulundu.

Esrar ve kokain fiyatları uçtu

Lyon bölgesindeki yasa dışı uyuşturucu satış fiyatlarına yer verilen bilgi notunda, esrarın satış fiyatının yüzde 40 artarak kilo başına 2 bin 500 Euro'dan 3 bin 500 Euro'ya çıktığı, kokainin ise gramının yüzde 66 artış ile 60 Euro'dan 100 Euro'ya çıktığı bildirildi.

Paris narkotik polisi ise, başkentteki uyuşturucu satışının son bir ay içinde yüzde 90 düşüş gösterdiğini duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından eylül ayında kurulan Uyuşturucu ile Mücadele Ofisi'nin (OFAST) bünyesinde polis, jandarma, gümrük ve yargı çalışanlarının temsilcileri bulunuyor.