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Dünya

Fransa'da Koronavirüs nedeniyle kapatılan küçük işletmelerden Başbakan'a iç çamaşırı gönderme kampanyası

21 Nisan 2021 12:00

Fransa'da Koronavirüs önlemleri çerçevesinde küçük işletmelerin  kapalı kalmasının ardından, elzem giyim ürünleri sattığını belirten işletmeciler kampanya düzenledi. "Action Culottée" isimli kampanya çerçevesinde Fransa Başbakanı Jean Castex'e iç çamaşırı gönderildi. Küçük işletmeciler, büyük mağazalarda iç çamaşırı satılabilirken kendilerinin kapalı kalmasına tepki gösterdi. 

Kampanyayı yürütenler Action Culottée isimli bir Facebook sayfası açtı. Küçük ölçekli giyim mağazalarının sahipleri, Başbakan Jean Castex'e postalamadan önce yazdıkları mektupların ve içlerine koyacakları çamaşırların görüntülerini paylaştı.  Göndericilerin bazısı çamaşırların üzerine "Ben de gerekliyim" gibi mesajlar yazdı. 

TikTok'ta paylaşılan bir videoda bir iç çamaşırı mağazası sahibi "Biz gerekli değiliz. Hayır, her sabah bir külot giymek ikinci plana atılmadı. Bizim aynı çiçekçiler, plak dükkanları gibi açık olma hakkımız var" dedi. İşletmeci, büyük mağazaların iç çamaşırı satış bölümleri açıkken kendi küçük işletmelerinin kapalı kalmasına tepki gösterdi. 

 

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