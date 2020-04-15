Fransa'da Koronavirüs'le mücadele eden sağlık çalışanlarına 1500 Euro prim verilecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da Başbakan Eduoard Phillipe ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları için yeni kararlar açıkladı. Başbakan, sağlık çalışanlarına 1500 Euro prim verileceğini duyurdu.

134 bin 303 Koronavirüs vakasının kaydedildiği ve 15 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Fransa'da ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına prim verilecek. Başbakan Phillipe, mesai ücretlerinin de daha yüksek bir orandan hesaplanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığı Fransa'da, salgınla mücadele için 110 milyar Euro'luk kurtarma paketi onaylandı.