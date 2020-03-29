"Fransa'da Koronavirüs, kilisede yapılan ayinlerden yayıldı" iddiası

Fransa'da yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19), geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesinde yapılan ve 2 binden fazla kişinin katıldığı ayinlerde yayıldığı öne sürüldü.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, söz konusu kilisede 17-21 Şubat tarihlerinde yapılan ayinlere katılan en az kişide Koronavirüs tespit edildiği kaydedildi.

Sağlık yetkilileri, ayine katılan Strazburg Hastanesi'nde çalışan bir hemşirenin virüsü 250 sağlık çalışanına bulaştırdığını dile getirdi. Söz konusu ayinlerde yer alan kişilerin, virüsü Paris, Orleans, Besançon, Belfort, Dijon, Macon, Agen, Briançon kentlerine götürdüğü belirtildi.

Kilisenin papazı ve doktor Jonathan Peterschmitt de, "Ayinlere katılanların çoğu virüsü taşıyordu. Çünkü daha sonra çoğunun testi pozitif çıktı" ifadesini kullandı.

Sağlık Ajansı Kurumu'nun Mulhouse'un de içinde bulunduğu Grand-Est bölgesi Genel Direktörü Christophe Lannelongue da Mulhouse'da ayinlerden önce de vakaların görüldüğünü ancak salgına ayinlerin neden olduğunu söyledi.