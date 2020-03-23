Fransa'da Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 860'a yükseldi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran , ülkede 186 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 860'a çıktığını açıkladı.

Veran, 19 bin 856 kişide yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini de verdi.

Bakan, 8 bin 675 vakanın hastanelerde tedavi altında olduğunu ve 2 bin 82'sinin de yoğun bakıma alındığını söyledi.

AFP'nin aktardığı bilgiye göre bu gelişmeyle Avrupa genelinde ölümler 10 bini geçmiş oldu.

Bu arada yetkililer, geçen hafta salı gününden bu yana ülke genelinde serbest dolaşımı sınırlandıran uygulamayı ihlal eden 91 bin 824 kişiye 135'er Euro ceza verildiğini bildirdi.

Ülkede 6 valiliğin belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirdiği ifade edildi.