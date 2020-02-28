Fransa'da Koronavirüs için 200 milyon maske sipariş edildi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) olası vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğunu ve 200 milyon maske sipariş ettiklerini dile getirdi.

Philippe, Başbakanlıkta, yeni tip Koronavirüs'e ilişkin siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi. Philippe, yaptığı konuşmada, ülkede yeni tip Koronavirüs'e ilişkin endişelerin bulunduğunu ancak bu durumda sakin kalmanın önemli olduğunu söyledi.

Fransa'da vaka sayısı 18 oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada, "Bir salgınla karşı karşıyayız." ifadesini kullanarak, bununla en iyi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ülkede yeni tip Koronavirüs'e yakalananların sayısı 18'i bulmuştu, bu kişilerden 11'i iyileşirken ikisi ise hayatını kaybetmişti.