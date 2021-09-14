Fransa'da köle heykeli, ırkçı saldırıya uğradı

18. yüzyılda Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux'da bir aile tarafından alınan Afrikalı köle Modeste Testas'a ait bronz heykel, ırkçı saldırıda üzerine beyaz boya dökülerek tahrif edildi.

Bordeaux belediyesi, eylemin doğası gereği "ırkçı bir saldırı" olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Modeste Testas kimdir?

Şeker üretiminde üzerinde çalışmak üzere Karayip adası Hispaniola'ya gönderilen Testas, ABD'ye taşındı ve Fransız sahibi öldükten sonra serbest bırakıldı. Daha sonra, Karayipler'deki Hispaniola'nın batı kısmına yerleşti ve 105 yaşında öldü.

Ülkenin en büyük köle ticareti merkezlerinden biri olan Bordeaux'nun sömürge geçmişine değinmeyi amaçlayan Testas heykeli 2019'da açıldı.