Fransa'da kilisedeki cinsel taciz vakaları için kurulan ihbar hattına 6 bin 500 arama geldi

Fransa'da Katolik Kilisesi'nde meydana gelen cinsel taciz iddialarını incelemek için kurulan ihbar hattına 17 ayda 6 bin 500 arama geldi.

Euronews'in haberine göre; ülkedeki iddiaları araştırması için kurulan bağımsız komisyonun başındaki isim olan Jean-Marc Sauve, 31 Ekim'de sonlandırılan ihbar hattının sonuçlarını paylaştı.

Buna göre Sauve, arama yapanların yüzde 62'sinin erkek olduğunu ve aramaların yaklaşık yüzde 90'ının reşit olmayanlara karşı işlenen suçlarla ilgili olduğunu belirtti.

İhbar hattına başvuranların yaklaşık üçte biri hedef alındıklarında 6 ile 10 yaş arasında, üçte biri de 11 ile 15 yaş arasında olduğunu söyledi.

Rapor edilen vakaların yarısı 1950 ve 60'lı yıllarda meydana geldi. Vakaların yüzde 18'inin 1970'lerde, yüzde 12'sinin 80'lerde, yüzde 7'sinin 90'larda ve yüzde 5,7'sinin 2010 yılından sonra yaşandığı rapor edildi.

İhbarlara göre tacizlerin üçte biri okullarda, yüzde 12'si gençlik programları ve yaz kamplarında meydana geldi.

Sauve, kurbanların başlarına gelenler hakkında hem bireysel hem de toplumsal planda farkındalığın arttırılması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Fransa'da, rahipler tarafından cinsel tacize uğrayanlara tazminat ödenmesi için bir program başlatılmıştı. Fakat Sauve, sorunun sadece para ödemesiyle ortadan kaldırılamayacağını vurguladı.