Fransa'da kayak tatili yapan 5 İngiliz vatandaşında Koronovirüs görüldü

Fransa'da yetkililer, İngiltere'den kayak tatili yapmak için Fransız Alpleri’ne gelen biri çocuk beş kişide Koronavirüs görüldüğünü açıkladı. Böylece ülkede yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Euronews'in haberine göre, Fransız Sağlık Bakanı Agnes Buzyn tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın gözde kayak beldelerinden Contamines-Montjoie’de bir dağ evinde kalan İngiliz vatandaşlarının, hastalık belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Koronavirüs, Singapur’dan Fransa’ya gelen İngiliz vatandaşından bulaşmış olabilir

Fransız Bakan Buzyn ayrıca gazetecilere verdiği demeçte virüsün ilk olarak, 20 Ocak'tan 23'üne kadar Singapur’da bulunan daha sonra da Fransa’ya gelerek, diğer 5 kişinin olduğu dağ evinde tatil yapan İngiliz vatandaşından bulaşmış olabileceğinin düşünüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Lyon’da bir hastanede tedavi altına alınan 5 kişiyle yakın temas halinde olduğu bilinen 6 İngiliz vatandaşının da gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 723'e çıkmış durumda.