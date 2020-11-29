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Koronavirüs

Fransa'da karantina önlemleri hafifledi: Mağazalar ve kuaförler açıldı

Fransa'da uygulanan karantina önlemi vakaların düşürülmesinde yararlı oldu

29 Kasım 2020 07:58

Fransa'da artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle kasım ayı başında uygulanan ulusal karantina önlemlerinde hafifleme başladı. Kuaför ve mağazaların açıldığı ülkede dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da Koronavirüs kısıtlamasında hafifleme, mağaza ve kuaförlerin açılmasıyla başladı. Yaklaşık bir aydır kapalı olan zorunlu temel ihtiyaç satmayan mağazalar açıldı. Öte yandan bar ve restoranların açılması için 20 Ocak tarihi bekleniyor. 

Mağazaların açıldığı ilk gün Noel için süsleme alışverişi yapmak isteyen Fransızlar kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu. 

Fransa'da günlük 50 bini gören Koronavirüs vakaları karantina önlemiyle düşürüldü. 

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