Fransa'da, kamuoyuna açık bir mektupla 'iç savaş uyarısı yapan' imzacı askerlerin istifası istendi

Mektuba imza atan askerlerin adı, sayısı ve rütbelerine ise yer verilmemişti. Pazar günü yayımlanan mektubun yazarları kendilerini Afganistan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmış veya yerel terörle mücadele operasyonlarına katılan genç nesil askerlerin bir parçası olarak tanımlıyor.
Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazırlanan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Nisan ayındaki mektuba arka çıkan yaklaşık 1000 askere destek verdi.
Mektupta, "Kendi topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için kendilerini feda ettiler" gibi ifadeler kullanılıyor.
Yeni mektupta, Fransız hükümetinin geçen ayki mektuba verdiği yanıt da eleştirildi.
Mektupta, "Fransa'nın başarısız bir devlet olmasına izin vermeniz için mi savaştılar… Bir iç savaş çıkarsa, ordu kendi topraklarında düzeni koruyacaktır" denildi ve şu ifadelere yer verildi:
"Hiç kimse bu kadar korkunç bir durumu istemez. Ama evet, Fransa'da iç savaş mayalanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz."