Fransa'da, kamuoyuna açık bir mektupla 'iç savaş uyarısı yapan' imzacı askerlerin istifası istendi

Valeurs Actuelles adlı dergide yayımlanan mektubun bir grup asker tarafından yazıldığı ancak aynı zamanda halkın desteğinin de alındığı öne sürülmüştü.

Mektuba imza atan askerlerin adı, sayısı ve rütbelerine ise yer verilmemişti. Pazar günü yayımlanan mektubun yazarları kendilerini Afganistan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmış veya yerel terörle mücadele operasyonlarına katılan genç nesil askerlerin bir parçası olarak tanımlıyor.

Aşırı sağcı Le Pen bu askerlere destek veriyor

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazırlanan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Nisan ayındaki mektuba arka çıkan yaklaşık 1000 askere destek verdi.

Mektupta, "Kendi topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için kendilerini feda ettiler" gibi ifadeler kullanılıyor.

Yeni mektupta, Fransız hükümetinin geçen ayki mektuba verdiği yanıt da eleştirildi.

Mektupta, "Fransa'nın başarısız bir devlet olmasına izin vermeniz için mi savaştılar… Bir iç savaş çıkarsa, ordu kendi topraklarında düzeni koruyacaktır" denildi ve şu ifadelere yer verildi: