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Dünya

Fransa'da iklim kriziyle mücadele kapsamında trenle 2.5 saatten kısa süren yolculuklarda uçuşların yasaklanması gündemde

12 Nisan 2021 11:33

Fransa'da Ulusal Meclis, karbon emisyonlarının düşürme amacıyla, trenle 2 buçuk saatten daha kısa sürecek yolculuklarda uçuşu yasaklamak üzerine bir karar verdi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Fransa'da karbon emisyonunu gelecek 10 yıl içinde yüzde 40 düşürmeyi amaçlayan iklim yasası çerçevesinde, iç hatlar uçuşlarında kısa mesafeyi yasaklama teklifi oylandı. 

Ulusal Meclis, tren yoluyla iki buçuk saatten kısa süren yolculuklarda uçak kullanılmasının yasaklanması yönünde oy verdi. Tasarı, oylanmak üzere Senato'ya gidecek. Senato'daki oylamadan sonra alt mecliste yeniden oylanacak.

Oylama, Fransa'da hükûmetin ulusal havayolu şirketi Air France'ın 4 milyar Euro kaynak sağlanarak yeniden sermayelendirilmesine katkıda bulunacağını açıklamasından birkaç gün sonra geldi. Fransa Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runachershe konuyla ilgili "Hava yollarının karbon emisyonunu artırdığını ve iklim değişikliğine neden olduğunu, bunu azaltmamız gerektiğini biliyoruz. Aynı şekilde şirketlerimize yardım etmek, batmalarını önlemek gerektiğini de biliyoruz" dedi. 

 
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