Fransa'da iklim değişikliği tasarısı parlamentoda oylanacak; çevreci gruplar yetersiz buluyor

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Fransa'da parlamento yeni bir iklim değişikliği yasasını oylayacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıl kala desteklediği yasa tasarısı, çevreci gruplar tarafından yetersiz görülüyor.

France 24'te yer alan habere göre, taslak hâlindeki yasanın Fransa'da parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fransa'daki iklim aktivisti gruplar ise yasa tasarısını eleştiriyor. Aktivistler, iklim krizinin küresel hızı göz önünde bulundurulduğunda adımların çok yavaş olacağını söylerken Macron'u kendini adadığını söylediği amaca karşı tam anlamıyla hareket etmemekle suçluyor.

Fransa Çevre Bakanı Barbara Pompili, yasa tasarısını desteklediğini söyledi ve "Macron'un döneminin en büyük yasalarından biri olacak, vatandaşlarımızın günlük yaşamını etkileyecek" dedi.

"Macron döneminin kaybedilen olanağı"

Tasarıda ülke içi trenle iki buçuk saatten süren yolculuklarda uçuşların asaklanması, kötü yalıtımlı mülklerin kiralanmasına kısıtlama, çevreyi kirletenlerin yargılanacağı yeni cezalar yer alıyor. Yasa tasarısıyla Fransa'nı 2030'a kadar karbon emisyonunu 1990 seviyelerine göre yüzde 40 oranında düşürme taahhüdüne katkı sağlanacağı savunuluyor.

Greenpeace, yeterli bulunmayan yasa tasarısı için "Macron döneminin kaybedilen olanağı" ifadesini kullandı. Macron'un kendi çevre danışma kurulu da tasarının "limitli etkisi" olacağını söyledi.

İklim değişikliği ve çevre koruma gündemlerinin gelecek yıl gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Fransa'da Yeşil Parti son yerel seçimlerde Strasbourg, Bordeaux ve Lyon gibi şehirlerde güçlü kazanımlar elde etti.