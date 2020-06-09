Fransa'da hükûmete 'salgın' soruşturması açıldı

Fransa'da hükûmete yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını yönetimiyle ilgili soruşturma açıldı. Paris Savcısı Remy Heitz, soruşturmanın, savcılığa yapılan 80 suç duyurusu kapsamında 'kasıt olmadan adam öldürme' ve 'başkalarının hayatını tehlikeye atma' gerekçesiyle açıldığını söyledi.

Soruşturmanın, siyasi sorumluları belirlemeyi değil, olası suçları ortaya çıkarmayı amaçladığını ifade eden Heitz, bu soruşturmanın yaşlı bakımevlerini kapsamadığını söyledi.

Ülkede Kovid-19 salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 80 suç duyurusunda bulunulmuştu.