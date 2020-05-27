Fransa’da Covid-19 tedavisi için hidrokloroksine onay çıkmadı

Fransa Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi, hidroksiklorokin ilacının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmasına karşı çıktığını açıkladı.

he Lancet bilim dergisinde yayınlanan araştırmada, hidroksiklorokin ve türevi moleküllerin Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde fayda sağlamadığı ve kardiyolojik riskleri arttırdığı belirtildi. Açıklama sonrası Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransa Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi’ne Koronavirüs tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını danıştı.

Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi tarafından bugün yapılan açıklamada, hidroksiklorokin ve türevinin kullanımına karşı çıkıldığı ve klinik deneylerde de kullanılmasının önerilmediği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da tedbir olarak kullandığı ve geçtiğimiz günlerde kullanmayı bıraktığını duyurduğu hidroksiklorokin ilacının Çin’de yapılan araştırmalarda Covid-19 tedavisinde iyileşme sağladığı iddia edilmişti.

Fransa’da özellikle Marsilya Devlet Hastanesi’nde kullanımı desteklenen hidroksiklorokin ilacının yapılan yeni araştırmalara göre faydalı olmadığı, aksine kardiyolojik riskleri arttırdığı bildirildi.