Fransa'da hayvanat bahçesi, dokuz kurt tutuldukları alandan çıktıktan sonra kapatıldı

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Fransa'da bir hayvanat bahçesi, dokuz kurt tutuldukları alandan ziyaret saatleri sırasında çıktıktan sonra geçici olarak kapatıldı.

Trois Vallées Hayvanat Bahçesi'nde geçen hafta sonu meydana gelen olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Kurt sürüsünün güvenlik süngülerini kırdıkları ve çitten tırmandıkları, ancak hiç hayvanat bahçesi sınırları dışına çıkmadıkları belirtildi.

AFP'ye konuşan bir yetkili, dört kurdun "tehlikeli davranış" nedeniyle vurularak öldürüldüğünü ifade etti.

Diğer beş kurdun kapalı tutuldukları alana geri götürüldüğü ve hayvanlara yetkililer tarafından anestezi yapıldığı belirtildi.

Yetkili, "Olay anında hayvanat bahçesinde çok insan yoktu ve kimse direkt olarak tehlikede değildi" dedi ancak hayvanat bahçesinin güvenlik sorunları çözülene kadar kapalı kalacağını ifade etti.