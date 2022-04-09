Fransa'da halk yarın sandığa gidiyor; son anketler Macron mu yoksa Le Pen mi diyor?

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve en yakın rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, seçim kampanyası sürecinin son günü olan cuma gününde birbirlerini hedef aldı. Anketler, pazar günü yapılacak seçimlerin ilk turu için Le Pen'ın Macron'la arasındaki farkı iyice kapadığını gösterdi.

TIKLAYIN | Merkez, sağ, sol, aşırılar; Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimler yarışıyor,

Macron, Le Pen'in arasında baş örtüsü yasağı da bulunan "ırkçı" politikaları konusunda halka yalan söylediğini iddia etti ve aşırı sağcı liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arasında yakın bağlar olduğunu söyledi. Macron, Le Pen'in sırtını finansal olarak Putin'e ve onun rejimine yasladığını öne sürdü.

Le Pen'in aşırı sağcı partisi 2014 seçimlerinde bir Rus bankasından 9 milyon Euro kredi çekmişti. Aşırı sağcı lider, Macron'un söylemlerinin "saldırganlaşmasının" Cumhurbaşkanı'nın paniklemeye başladığı anlamına geldiğini söyledi. Le Pen, bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kınadığını belirtti.

Birinci tur seçimlerinden önce son mitingini partisinin kalesi Perpignan'da yapan Le Pen, iktidara hiç bu kadar yakın olmadıklarını söyledi.

Son anketler seçimlerin ikinci turuna yüksek ihtimalle Macron ve Le Pen'in kalacağını teyit etti.

OpinionWay-Kea Partners anketine göre halkın yüzde 26'sı Macron'u desteklerken Le Pen yüzde 22 ile onu takip ediyor. Aşırı solcu aday Mélenchon ise oylarını istikrarlı olarak artırarak yüzde 17 ile 3. sıraya yükseldi.

Ifop'un son anketi de benzer sonuçlar verdi. Mart ayında yüzde 30 bandında olan Macron, yüzde 26.5'e kadar gerilerken; Le Pen yüzde 24'e kadar yüksedi.

Elabe anketine göre Macron ve Le Pen 24 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalırlarsa; mevcut Cumhurbaşkanı, Le Pen'i sadece yüzde 51'e yüzde 49 ile geçecek. Anketlerdeki yanılma payı, Le Pen'in de şu anda seçmen arasında Macron'dan daha popüler olma olasılığı olduğuna işaret ediyor.

Sosyalist Parti'nin adayı ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo adaylığını ilk duyurduğunda sol kesimde heyecan yaratsa da son anketlerde yüzde 2 bandında.