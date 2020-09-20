Fransa'da günlük yeni Koronavirüs vakaları artıyor; bir günde 13 binden fazla tespit edildi

Fransa'da günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka artışları sürüyor. Cumartesi günü Fransa'da 13 bin 498 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da dün kaydedilen yeni tip Koronavirüs vakaları 4 bin 498 artarak 442 bin 194 oldu. Dün 26 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm 31 bin 274 oldu.

Fransa'da mayıs sonunda önlemlerin sıkılaştırılmasından sonra günlük vaka sayıları 272'ye kadar düşmüştü. Normalleşmeden sonra artan vakaları epidemologlar, test sayısının artmasına ve virüsün daha hızlı dolaşmasına bağlıyor.