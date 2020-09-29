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Koronavirüs

Fransa'da günlük Koronavirüs vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi

29 Eylül 2020 01:00

Fransa'da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 70 vaka tespit edildi. Böylece ülkede günlük olarak tespit edilen Covid-19 vaka sayısı uzun bir aradan sonra 5 binin altına indi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 5 binin altına indi.

Ülkede Covid-19 bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 4 bin 70 artışla 542 bin 639'a yükselirken, virüs nedeniyle 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 808'e ulaştı.

Son 7 günde 4 bin 69 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 780'i yoğun bakımda yatıyor.

Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

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