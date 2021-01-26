Fransa'da ev yapımı bez maskelerin kullanımı, Koronavirüs'ün daha bulaşıcı mutasyonu nedeniyle yasaklandı

Fransa'da Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ev yapımı bez maskelerin kullanımını yasaklayan bir kararname yayımlandı. Ev yapımı bez maskelerin Koronavirüs'ün yeni ve daha hızlı yayılan mutasyonuna karşı koruma sağlamadığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran sağlık yetkililerinden alınan bilgiler ışığında yeni bir kararnamenin yayımlandığını söyledi. Veran, "Kamu sağlığı yüksek konseyi ve ben, Fransızların evlerinde yaptıkları maskeleri kullanmamaları gerektiğini söylüyoruz" dedi. Ev yapımı bez maskelerin dışında yeterli filtre mekanizması olmayan endüstriyel maskelerin de önerilmediğini belirtti.

Fransa'da önerilen maskeler şöyle: cerrahi maske, FFP2 ve standartlara uyduğu tespit edilen kumaşlarla yapılan maskeler.

Hükûmetin Bilim Kurulu Başkanı Prof. Jean-François Delfraissy, "Koronavirüs'ün yeni mutasyonları ve varyantları son üç haftada oyunu tamamen değiştirdi. Yeni mutasyonlar daha bulaşıcı ve hızla yayılıyor" dedi.

Öte yandan Fransa'da yetkililer yeni kararnamenin uygulanmasının zor olduğunu savundu. Başbakan Jean Castex'in sözcülerinden biri "Polisin insanların yanına gidip maskelerinin koruma seviyesini soracağını sanmıyorum" dedi.