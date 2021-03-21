Fransa'da eşiyle seks yapmadığı için boşanma davasını kaybeden kadın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu

Fransa'da boşanma davasında "kocasıyla seks yapmadığı için" kusurlu bulunan bir kadın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.

Connexion France isimli haber sitesinde yer alan habere göre, Fransa'da 66 yaşındaki bir kadın, 2019'da açılan boşanma davasını "kocasıyla cinsel ilişkiye girmeyerek evlilik görevlerini yerine getirmediği" gerekçesi gösterilerek kaybetti.

Yerel mahkeme, kadının kocasıyla seks yapmamasını "ciddi ve tekrarlı bir şekilde evlilik görevinin yerine getirilmemesi, ortak kurulan hayatın sürdürülmesini imkânsız kılmak" olarak yorumladı.

İsmi açıklanmayan kadın, Fransa'daki yargı sürecinde sonuç alamayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Kadın, mahkeme kararının "özel hayatına müdahale" ve "fiziksel bütünlüğün ihlali" niteliği taşıdığını belirtti.

Kadını temsil eden iki sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada "Mahkemenin aldığı 'arkaik' kararın kadının, evlilikte cinsel ilişki hakkını elinden aldığı" belirtildi. Açıklamada "Fransa'da bir yılda gerçekleşen tecavüz ve tecavüz girişimlerinin yüzde 47'si eş ya da eski eşten kaynaklanıyor. Evlilik cinsel hizmet anlamına gelmemeli" ifadeleri yer aldı.