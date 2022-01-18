Fransa'da en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısı kaydedildi

Fransa'da 464 bin 769 ile Covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 375 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 638'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 464 bin 769 artışla 14 milyon 739 bin 297'ye yükseldi. Bu, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kaydedildi.

Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 23,9'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 881'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 526 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde yoğun bakıma girenlerin sayısı yaklaşık yüzde 8 düşerken, aynı zaman diliminde hastanelere tedavi altında alınanların sayısı yüzde 10,30 arttı.

Ülkede 11 Ocak'ta 368 bin 149 vaka açıklanmıştı.

Şirketlere yardım

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, yaptığı açıklamada, otel, restoran, turizm gibi sektörlerde 250'nin altında personel çalıştıran ve son 2 ay en az yüzde 30 ciro kaybı yaşayan şirketlere 2 ay yardım yapılacağını duyurdu.

Bu arada, Fransa'da Ekonomik Analizi Konseyi tarafından yayımlanan araştırmada sağlık kartı uygulaması sayesinde Temmuz-Aralık 2021 döneminde 4 bin kişinin ölmesinin, daha fazla kişinin aşılanmasının ve 6 milyar avro zarar edilmesinin engellendiği belirtildi.

Sağlık kartı uygulamasının yürürlükte olmasaydı hastanelerde tedavi altında bulunanların sayısının yüzde 30 daha fazla olacağı kaydedildi.

Bu sonuçların Fransa, Almanya ve İtalya'daki verilerin karşılaştırılmasıyla elde edildiği aktarıldı.

Fransa'da ağustos ayında yürürlüğe giren Covid-19 sağlık kartı uygulaması kapsamında, restoranlara, kafelere, sinema salonlarına ve müzelere gibi mekanlara girişlerde aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor.

Aşılarını tamamlamayan kişilerin son 24 saatte yapılmış negatif PCR testi sonuçlarını göstermesi veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiklerini kanıtlaması gerekiyor.

Uygulama kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Covid-19 aşısı zorunluluğu da getirilmişti.