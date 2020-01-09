Fransa'da emeklilik reformu yine protesto edilecek

Fransa'da hükümetin emeklilik reform taslağına yönelik tepkiler sürüyor. Sendikalar dördüncü kez ülke çapında kitlesel protesto gösterileri yapılması çağrısında bulundu. Başkent Paris'teki protesto yürüyüşünün yerel saatle 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlaması planlanıyor.

Paris'te yaklaşık beş haftadır metro ve banliyö trenlerinde süren grev kent içi ulaşımında aksaklıklara neden oluyor. Bugünkü gösteriler nedeniyle demiryolu ulaşımının yanı sıra hava ulaşmında da aksaklıklar bekleniyor. Bu konuda uyarıda bulunan sivil havacılık kurumu, havayollarından Toulouse Havalimanı'nda planlanan seferlerin üçte birinin iptal edilmesini istedi.

Aralık ayı ortasında ülke çapında yapılan gösterilere İçişleri Bakanlığının verilerine göre 615 bin kişi katılmıştı.



CGT'nin çağrısı ile 4 Ocak'ta Paris'te yine bir protesto gösterisi düzenlenmişti

Sendikaların talebi

Sendikalar, yarın yapılacak görüşme öncesindeki gösterilerle hükümeti taviz vermeye zorlamayı hedefliyor. Emeklilik reformuna karşı çıkan ve bu konuda sert bir tutum izleyen Fransa Sendikalar Birliği (CGT) gibi sendikalar reform tasarısının tamamen geri çekilmesini talep ediyor.

Başbakan Edouard Philippe'nin daveti ile yarın yapılacak görüşmede ise daha ılımlı bir çizgi izleyen sendikaların emeklilik sisteminin finansmanına ilişkin önerilerinin ele alınması planlanıyor. Ilımlı sendikalar, bu reforma göre tam emeklilik maaşının ancak 64 yaşından itibaren alınabilecek olmasına karşı çıkıyor. Başbakan Philippe, bu konuda uzlaşmanın mümkün olduğunu söylerken, ılımlı sendikalardan Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) Genel Sekreteri Laurent Berger hâlâ çözümden uzak olduklarını açıkladı.

Emeklilik reformunun içeriği

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un planladığı reform, ülkedeki 42 farklı emeklilik sistemine son verilmesini öngörüyor. Reform ile ortak bir emeklilik sistemi getirilmesi ve aynı zamanda emeklilik sigortası bütçesindeki milyarlarca euroluk açığın giderilmesi hedefleniyor.

Reforma göre, emekliye ayrılma yaşı 62 olarak kalacak, ancak 64 yaşından önce emekliye ayrılanlar tam maaş alamayacak. Bu reformda tartışma yaratan maddeler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra öğretmenler, avukatlar, polisler, demiryollarında çalışanlar şimdiye kadar bazı özel emeklilik imkanlarından yararlanıyorlardı. Böylelikle bir makinist 52 yaşında emekliye ayrılabiliyordu. Reform tasarısının kabul edilmesi halinde ile bu mümkün olmayacak.

Fransız hükümeti gelen tepkiler üzerine bazı tavizler vererek, polis ve itfaiye memurlarını reform kapsamı dışında tuttu. Bunun yanı sıra hastane çalışanları ile pilotların da daha erken yaşta emekliye ayrılmasına olanak sağlanacak. Ancak hükümet reform planlarından geri atılmayacağı mesajı veriyor.

Reform tasarısının 24 Ocak'ta kabine, 17 Şubat'ta da mecliste görüşülmeye başlanması ve Mart ayı içinde karara bağlanması bekleniyor. Reformun kademeli olarak 2022 yılına kadar uygulanması öngörülüyor.