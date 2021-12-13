Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo, solun seçime tek adayla gitmesini öneriyor

Fransa’da cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, ülkede aşırı sağın yükselişine karşı solun tek adayla seçime girmesini önerdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, düzenlediği mitingden önce konuşan Anne Hidalgo “Demokrasimiz için kritik bir noktadayız. Sol, yok olma riskiyle karşı karşıya. Nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı son aylarda yaygınlaşmaya başladı” dedi.

Sol kesimden adaylara oyların bölünmemesi çağrısı yapan Anne Hidalgo “Uyanın ve önümüzdeki tehlikeyi görün” dedi.

Kamuoyu yoklamaları, Anne Hidalgo’ya desteğin yüzde 3-5 arasında kaldığını gösteriyor.

Hidalgo, solun ön seçim yaparak seçime gidecek tek bir aday belirlemesi gerektiğini söylüyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu Nisan 2022'de yapılacak.