Fransa'da Covid-19 aşı sertifikası döneminin ilk aşaması başlıyor: Sinema, tiyatro, müzelere girerken gösterilecek

Fransa’da bugünden itibaren sinema, müze, spor müsabakası ve diğer kültürel alanlara girmek isteyen kişilerin Covid-19 aşı sertifikası ya da negatif PCR testi göstermesi gerekecek.

Fransa’da ağustos ayından itibaren kafe, restoranların da ekleneceği “Covid sertifikası” sistemi, ilk olarak kültürel etkinlikler için uygulamaya konuluyor.

Ülkede bugünden itibaren sinema, müze, tiyatro, spor müsabakası gibi etkinlik alanlarına girerken Covid-19 aşısı yapıldığına dair sertifika ya da son 48 saatte alınmış negatif PCR testi göstermek zorunlu olacak. Bu mekânlara girildikten sonra ise maske zorunluluğu uygulanmayacak.

Fransa’da da pek çok ülke gibi Koronavirüs’ün daha kolay bulaşan Delta varyantı etkili oluyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 bin Koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Hükûmetin aşı olmayı zorunlu kılmak için sunduğu sertifika sistemine tepki gösterenler de oldu. Hafta sonu Fransa’da gerçekleşen protestolara yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Protestocular, aşı yaptırmamayı tercih edenlere ayrımcılık yapıldığını savundu.