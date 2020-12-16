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Dünya

Fransa'da Covid-19'a karşı toplu aşılama ay sonu başlayacak

16 Aralık 2020 22:29

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılamaya bu ay sonu başlayacaklarını belirtti.

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