Fransa'da Covid-19'a karşı toplu aşılama ay sonu başlayacak

Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, virüsün ülkede yayılmaya devam ettiğini söyledi. İkinci dalgada 10 gün önce en üst noktaya ulaşıldığını ancak salgının kontrol altına alındığı konusunda güvence veremediklerini ifade eden Castex, 100 milyon kişi için 200 milyon doz aşı sipariş ettiklerini hatırlattı.

Castex, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) aşı onay sürecini tamamladığında ülkede Covid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlayacaklarını belirtti.

İlk aşamada yaşlı olan 1 milyon kişiye aşı vurulacağını ifade eden Castex, bunun 6 ila 8 hafta arasında süreceğini söyledi.