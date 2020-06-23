Fransa'da Çeçenler ile Kuzey Afrikalıların 3 gün süren kanlı çatışmasının ardından birçok kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Dijon kentinde geçen hafta Kuzey Afrikalılar ve Çeçenler arasında başlayan 12 kişinin yaralandığı çatışmalarla ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı. Fransız yetkililer 9 kişinin gözaltına alındığını ve operasyonda silah ve uyuşturucuların ele geçirildiğini duyurdu.

France info'da yer alan habere göre, Dijon'da geçen hafta Çeçenler ve Kuzey Afrikalılar arasında yaşanan çatışmaların ardından 9 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Yapılan operasyonda çeşitli silahlar ele geçirildi. Aynı zamanda operasyonda kokain, eroin gibi uyuşturucular bulundu.

Ne olmuştu?

Fransa'nın Dijon kentinde geçen hafta 16 yaşındaki Çeçen bir çocuğa saldırılmasının ardından 12 Haziran ve 15 Haziran arasında geçen üç gece şiddetli olaylar yaşandı

Ülkenin çeşitli kentlerindeki Çeçenler de Dijon'a gelirken, olaylara 60 polis, 40 çevik kuvvet, suçlarla mücadele polisleri ve özel tim müdahale etti. Kentte yaşanan şiddet olayları nedeniyle 12 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'den şiddet olaylarına karışan yabancıların sınır dışı etme olasılığını incelemesini istediği aktarıldı. Dijon Savcısı Eric Mathais, olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurdu.

Cote-d'Or Valisi Bernard Schmeltz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Dijon'da yaşanan şiddet olaylarının çeteler arası hesaplaşmadan kaynaklandığını, bir tarafta Çeçenlerin diğer tarafta da Kuzey Afrikalı Gresilles ve diğer mahalle sakinlerinin bulunduğunu belirtti.

Dijon Belediye Başkanı François Rebsamen, polisin olaylara müdahale etmekte geciktiğini vurgulayarak, "Çeçenler, kendi yasalarını kabul ettirmeye çalışıyor. Cumhuriyetin olduğu bir ülkede böyle olmaz." ifadesini kullandı. Avrupa Çeçenler Birliği Sözcüsü Chamil Albakov, yaşananların çeteler arası hesaplaşmanın olmadığını, Çeçenlerin cezalandırılmaya çalışıldığını söyledi.